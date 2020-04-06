Micron планирует запустить производство 128-слойной 3D NAND памяти

2020-04-06, Автор - Ramil; Продукт - Micron; [110]
Производитель памяти Micron готовится к серийному производству памяти основанной на 128-слойной 3D NAND памяти. Как утверждает компания, серийное производство запустится в 3 квартале 2020 года.

Компания использует в производстве технологию "плавающий затворов", это позволяет уменьшить размер матрицы, снизить затраты на производство, повысить производительность и обеспечить более легкий переход к технологиям следующего поколения с более активными слоями памяти. Micron планирует начать поставки к 4 кварталу этого года.

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