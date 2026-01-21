Transcend выпустила уникальный карт-ридер

Компания Transcend, один из мировых лидеров в области решений для хранения данных, объявила о запуске высокоскоростного кардридера RDE3 microSD Express, разработанного для задач, требующих максимальной производительности. Устройство оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen 2 со скоростью 10 Гбит/сек и обеспечивает скорость передачи данных до 900 МБ/сек, сохраняя при этом обратную совместимость с картами памяти UHS-I. Кардридер подходит для самых разных сценариев — от создания контента до запуска игр, обеспечивая быструю и стабильную обработку данных. Кроме того, производитель заявил, что высокая скорость передачи информации даёт возможность быстро импортировать видео в разрешении 8K, а также передавать объёмные файлы игр, заметно сокращая время ожидания.

Также стоит отметить, что разъём USB Type-C позволяет работать с Windows, macOS и планшетами с USB Type-C в режиме plug-and-play, то есть пользователю не придётся устанавливать специальное программное обеспечение, обновлять драйвера и всё в таком духе, что крайне удобно. Корпус из металлического сплава эффективно отводит тепло, оставаясь лёгким и прочным, а устойчивое к царапинам покрытие позволяет меньше переживать о повреждениях в процессе транспортировки. К сожалению, производитель в рамках пресс-релиза не стал сообщать цену устройства, но можно предположить, что гаджет, у которого на данный момент просто нет конкурентов, будет продаваться по довольно высокой стоимости.
