Samsung не сворачивает производство SSD на SATA

Потребительские твердотельные накопители от компании Samsung никуда не исчезают — в эксклюзивном комментарии для западных журналистов представитель компании опроверг слухи о том, что Samsung якобы планирует свернуть производство SATA SSD. Текущие ограничения поставок DRAM и NAND стали серьёзной проблемой для всей цепочки поставок, прежде всего из-за того, что производителям всё сложнее подстраиваться под агрессивный спрос со стороны сегмента искусственного интеллекта. После ухода Micron с потребительского рынка в сети начали распространяться слухи о том, что Samsung намерена отказаться от выпуска SATA SSD, чтобы перераспределить производственные мощности в пользу решений для ИИ. Западные СМИ обратились в Samsung за разъяснениями, и представитель компании прямо заявил, что эта информация не соответствует действительности.

По словам представителя Samsung Electronics, слухи о прекращении выпуска SATA SSD или других SSD компанией Samsung являются ложными. Samsung остаётся одним из крупнейших производителей NAND-памяти и играет ключевую роль в глобальной цепочке поставок SSD, поэтому сообщения о возможной остановке поставок SATA SSD вызвали панику среди потребителей. Но как минимум пока что можно с уверенностью заявить, что производитель действует в своих интересах и интересах потребителей, оставляя часть производимых чипов для относительно недорогих накопителей. Но, возможно, в 2026 году ситуация всё же изменится.