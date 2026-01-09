Ugreen выпустила NAS с ИИ на борту

На выставке CES 2026 компания Ugreen представила новый NAS-сервер под названием iDX6011, который предлагает просто безумный объём оперативной памяти. Например, модель с 32 ГБ оперативной памяти стоит 1699 долларов, версию с 64 ГБ компания оценила в 1999 долларов, а модель iDX6011 Pro с 64 ГБ памяти стоит уже в 2599 долларов. Да, у этого NAS-сервера больше оперативной памяти, чем у многих в домашнем компьютере. И это цена только за корпус без накопителей — жёсткие диски, естественно, придётся докупать отдельно, при этом устройство вмещает до 6 SATA-дисков и 2 NVMe SSD, обеспечивая максимальный объём хранилища до 196 ТБ.

Если заплатить такую сумму и полностью укомплектовать систему, Ugreen обещает широкий набор ИИ-возможностей, реализованных на базе процессоров Intel Core Ultra — Ultra 5 125H в обычной версии и Ultra 7 255H в версии Pro. Хранилище умеет выполнять универсальный поиск, позволяя находить файлы так, как думает человек, а не компьютер. Пользователь даже может описывать идеи, сцены, абстрактные образы или обрывки воспоминаний, а система сразу находит подходящие документы, фотографии, видео и контент приложений. Встроенный ИИ-чат Uliya использует локальную языковую модель и позволяет задавать естественные вопросы по содержимому хранилища, делать краткие пересказы документов, создавать заметки и взаимодействовать с приватной базой знаний полностью оффлайн. Это интересное решение, потому что ранее никто ничего подобного не предлагал.
