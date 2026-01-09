Ugreen выпустила NAS с ИИ на борту

Если заплатить такую сумму и полностью укомплектовать систему, Ugreen обещает широкий набор ИИ-возможностей, реализованных на базе процессоров Intel Core Ultra — Ultra 5 125H в обычной версии и Ultra 7 255H в версии Pro. Хранилище умеет выполнять универсальный поиск, позволяя находить файлы так, как думает человек, а не компьютер. Пользователь даже может описывать идеи, сцены, абстрактные образы или обрывки воспоминаний, а система сразу находит подходящие документы, фотографии, видео и контент приложений. Встроенный ИИ-чат Uliya использует локальную языковую модель и позволяет задавать естественные вопросы по содержимому хранилища, делать краткие пересказы документов, создавать заметки и взаимодействовать с приватной базой знаний полностью оффлайн. Это интересное решение, потому что ранее никто ничего подобного не предлагал.