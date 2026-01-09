Satechi представила док-станцию в корпусе Mac Mini

Компания Satechi представила новую док-станцию с поддержкой технологии Intel Thunderbolt 5, которая внешне сильно напоминает Apple Mac Mini. Устройство под названием Thunderbolt 5 CubeDock выполнено в компактном корпусе, внутри которого размещён отсек для NVMe SSD и набор различных портов. Стоимость новинки составляет 400 долларов, что делает её почти такой же дорогой, как базовая версия Mac Mini на процессоре M4. Thunderbolt 5 CubeDock оснащён 3 портами Thunderbolt 5 с пропускной способностью до 120 Гбит/сек, а также портами USB Type-C и USB Type-A со скоростью 10 Гбит/сек, слотами для карт памяти SD и microSD стандарта UHS-II и Ethernet-портом на 2,5 Гбит/сек. Док-станция способна передавать до 140 Вт питания на подключённое устройство и до 30 Вт для зарядки смартфонов и планшетов.

Хотя CubeDock предлагает меньше разъёмов, чем док-станция Thunderbolt 5 от CalDigit, модель компенсирует это дизайном в стиле Apple и удобным отсеком для NVMe SSD. Доступ к накопителю осуществляется с нижней стороны корпуса, что позволяет установить до 8 ТБ дополнительного хранилища с скоростью передачи данных до 6000 МБ/сек. Кроме того, Thunderbolt 5 CubeDock поддерживает подключение двух мониторов с разрешением 6K и частотой 60 Гц на устройствах с процессорами M3 Pro, M4 и M5, тогда как базовые модели с процессорами M1 и M2 ограничены одним монитором 6K при 60 Гц. В системах под управлением Windows док-станция способна работать сразу с тремя мониторами 8K при 60 Гц.