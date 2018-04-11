Micron расширяет возможности флеш-памяти 3D NAND в Сингапуре

Micron Technology добавляет новое устройство к существующей 12-дюймовой пластинчатой ​​установке для производства флэш-памяти NAND в Сингапуре. Ожидается, что новое устроство появится к концу 2019 года.Micron недавно проложила почву на новом заводе площадью 165 000 квадратных метров, расположенном рядом со своим существующим производственным комплексом NAND в Сингапуре, строительство которого планируется завершить примерно в середине 2019 года.