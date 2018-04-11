Micron выпускает решения для хранения c кросс-памятью (TLC) до 256 ГБ

Micron анонсировала общую доступность 128-Гбайт и 256 ГБ для хранения карт microSD с граничным хранением и сотрудничество с несколькими ведущими поставщиками решений для видеонаблюдения, которые способствуют сохранению файлов на уровне наблюдения.Карты памяти основаны на 64-слойной 3D-технологией TLC NAND от Micron, недавно выпущенные решения обеспечивают большую пропускную способность в меньшем форм факторе, обеспечивая до 30 дней хранения видео.