Micron выпустит память GDDR7 в 2024 году

Компания Micron официально объявила, что планирует выпустить свои первые чипы памяти GDDR7 в первой половине следующего года. Этот новый тип памяти обещает обеспечить более высокую производительность по сравнению с GDDR6 и GDDR6X, но потребует новых контроллеров памяти и, следовательно, подойдёт только для новых видеокарт, спроектированных под новую память. «Мы планируем представить нашу продукцию следующего поколения G7 на основе нашей передовой 1ß-технологии в первой половине календарного года 2024», — заявил генеральный директор Micron Санджай Мехротра. GDDR7 станет следующим поколением памяти для видеокарт, которая будет использоваться в лучших моделях нового поколения, а также в других устройствах, требующих высокой пропускной способности, но не обязательно дорогой памяти HBM3.

Samsung предполагает, что GDDR7 будет предлагать скорость передачи данных в диапазоне 36 Гбит/сек, однако остаётся неизвестным, когда этот новый тип памяти поступит в серийное производство — пока что речь только о запуске производственных фабрик, которые просто выпустят чипы памяти. Ранее в этом году Cadence объявила, что память GDDR7 будет использовать кодирование PAM3, что позволит ей обладать более высокой пропускной способностью по сравнению с GDDR6 (которая использует кодирование PAM2 или NRZ), без осложнений и повышенного энергопотребления, характерных для GDDR6X (которая использует PAM4). Вероятно, эта память появится уже в следующем поколении видеокарт.
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