Microsoft Andromeda отложили на потом

Некоторое время назад появилась информация о том, что классной планшет Microsoft Andromeda уже готов к релизу и его можно будет приобрести буквально в этом году. Однако, информация оказалась не совсем точной — продукт действительно находится в разработке, но он очень далек от релиза. На данный момент у инженеров есть целый ряд технических трудностей, которые требуют исправления ситуации. Помимо этого, некоторые технические элементы пока что не получится выпускать в массовом количестве, что существенно усложняет жизнь производителю. Будем надеяться, что в ближайшее время появится больше информации о новом гаджете, ведь он выглядит достаточно интересно. Особенно если учитывать, что последние релизы Microsoft оказались довольно неудачными и привлечь внимание им вовсе не удалось.