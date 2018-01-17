Microsoft Classic IntelliMouse делает возврат

Microsoft начала продавать свой классический IntelliMouse, в ЕС. он основан на IntelliMouse Explorer 3.0, который выпускался в 2003 году, но имеет несколько обновлений.Лучшая мышка была преобразована с современными усовершенствованиями, такими как более точное отслеживание и надежное нажатие кнопки, сохраняя при этом классический внешний вид. Вдохновленный Microsoft Intellimouse 3.0, Microsoft Classic IntelliMouse возвращает классическую проводную мышь с современными улучшениями. Он имеет все функции, которые вы любите: оригинальные - от настраиваемых кнопок и классический эргономичный внешний вид и подключение через USB-соединение.