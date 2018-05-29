Microsoft Classic IntelliMouse за 3990 рублей

Официально представлена новая мышка Microsoft Classic IntelliMouse, которая отличается от большинства устройств на рынке. Производитель решил возродить классический контроллер и создал очень интересный девайс — пластик прочный и приятный, при этом на нем нет никаких лишних логотипов или надписей, мышка сама по себе проводная, без всех этих новомодных технологий. Хороший оптический сенсор позволяет работать устройству на любой поверхности, клавиши надежные, а стоимость достигает всего 3990 рублей. То есть, это шикарный вариант для тех, кто работает на компьютере и хочет получить максимум комфорта за адекватные деньги. Если вы не геймер и вам подсветка не обязательна, то это самое оптимальное устройство на сегодняшний день. Да и не каждому нужна игровая мышка, мы же не все тут геймеры, кто-то еще и работает.