Microsoft Classroom Pen - это более короткий и доступный стилус для школ

Microsoft выпустила стилус, которая на 30% короче нынешнего Surface Pen, и на 60% дешевле, если вы заказываете ее в упаковках по 20 за 799,80 долларов США.

Microsoft Classroom Pen предназначена для действительно интенсивного использования, наконечник более прочный и имеет меньше движущихся частей. Есть даже слот для подключения к ПК, так что он вряд ли потеряется. Он питается от одной батарейки АААА и, как и его более высокий брат, у него две боковые кнопки для функций стирания и щелчка правой кнопкой мыши. Хотя Classroom Pen предназначен для детей и пользователей Surface Go, он также будет работать на других устройствах Surface и Windows, которые поддерживают протокол Microsoft Pen.

Новинка будет доступна на всех 36 рынках, где продается Surface Go, а отгрузка начнется в феврале.