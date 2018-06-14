Microsoft HoloLens 2 готовится к релизу слишком долго

Появилась информация о том, что гарнитура виртуальной реальности Microsoft HoloLens 2 поступит в продажу уже в этом году. Пока что говорить с уверенностью мы не можем, так как информация пришла не из самого надежного источника. Но, нужно понимать, что в интересах компании выпустить свое устройство сейчас, пока пользователи еще не перешли на другие платформы. То есть, если сейчас вы покупаете шлем виртуальной реальности от другой компании за 500 долларов, то вы не планируете заменить его чем-то другим через ближайшие три года. Об этом говорит статистика. И если Microsoft HoloLens 2 не выйдет в ближайшее время, то просто не останется желающих покупать это устройство, тем более стоимость обещает быть весьма высокой. Будем надеяться, что производитель не упустит свой шанс и шлем выйдет вовремя.