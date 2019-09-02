Microsoft HoloLens 2 появится в продаже в сентябре

В начале этого года Microsoft представила свою гарнитуру Windows Mixed-реальности второго поколения - HoloLens 2 - MWC 2019. Microsoft детализировала обновления, принесенные HoloLens 2 по сравнению с предшественником. Высокопоставленный руководитель Microsoft сообщил, что HoloLens 2 наконец появится на полках магазинов в сентябре. Среди усовершенствований - улучшенный дисплей, улучшенные средства управления жестами и улучшенная производительность в сочетании с более высокой энергоэффективностью.

Исполнительный вице-президент по искусственному интеллекту и исследованиям в Microsoft, Гарри Шум подтвердил сентябрьский выпуск HoloLens 2. Шум выступил на сцене на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Но неясно, когда именно HoloLens 2 поступит в продажу, и будет ли он доступен только бизнес-клиентам, разработчикам или всем покупателям одновременно.

Цена на HoloLens 2 составляет 3500 долларов США, и он поступил по предварительному заказу в Соединенных Штатах, Японии, Китае, Германии, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Австралии и Новой Зеландии от официального Microsoft e.Microsoft также представила HoloLens 2 Development Edition перед конференцией Microsoft Build 2019.

HoloLens 2 имеет голографическую плотность 47 пикселей на градус зрения и поле обзора 52 градуса, что вдвое больше, чем у его предшественника. Он использует технологию отображения микроэлектромеханической системы (MEMS). Гарнитура питается от вычислительной платформы Qualcomm Snapdragon 850, а также от изготовленного на заказ модуля голографической обработки, а звук обрабатывается 5-канальным массивом микрофонов и встроенным пространственным звуковым оборудованием.