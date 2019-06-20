Microsoft Surface Book 2 в доступном корпусе

2019-06-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Microsoft Surface Book 2; [81]
В последнее время крупные производители стали активно использовать свои успешные наработки для привлечения дополнительной прибыли. К примеру, вы можете взять планшет Microsoft Surface Book 2, только за более доступную цену с более простой начинкой. Этот планшет весьма интересно смотрится и даже пользуется неким спросом на рынке, но его стандартная начинка стоит дорого и пользователи предпочитают другие планшеты от Apple, например. Теперь же планшет Microsoft Surface Book 2 представлен в новой комплектации, которая стоит заметно дешевле и позволяет вам не переживать о том, что ваше устройство стоит слишком дорого. Достаточно просто посмотреть на основных конкурентов по рынку, чтобы понять, что это очень крутое решение.


Комментарии и отзывы Microsoft Surface Book 2
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