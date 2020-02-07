Microsoft Surface Duo попал на фото

Тема складных смартфонов и планшетов достаточно длительное время будоражит умы пользователей, но пока что никто так и не смог представить устройство, которое можно будет с комфортом использовать без страха сломать дисплей. В Microsoft решили пойти иным путем и показали устройство Microsoft Surface Duo, которое выглядит круто и обладает двумя независимыми дисплеями. Гаджет позволяет не думать о том, что рано или поздно дисплей по середине треснет. И, что самое удивительное, Microsoft Surface Duo уже используется людьми из компании Microsoft, так как гаджет был замечен у человека в руках в общественном месте. Видимо, продукт вывели на новый этап тестирования и уже совсем скоро производитель покажет нечто удивительное. Ждете релиз данного гаджета?