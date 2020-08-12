Microsoft Surface Duo выйдет в сентябре

Компания Microsoft наконец поделилась розничной доступностью и ценами на свой первый телефон Android.

Смартфон Microsoft Surface Duo будет самым тонким мобильным устройством на рынке с ценой от 1399 долларов США. Microsoft Surface Duo оснастят 8.1 дюймовым дисплеем PixelSense Fusion, который соединен революционным шарниром на 360 градусов. Это позволяет использовать второй 5,6-дюймовый дисплей по отдельности или вместе в различных режимах. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 855 в паре 6 ГБ ОЗУ. Питаться новинка будет от аккумулятора ёмкостью 3460 мАч. Новинка будет поставляться на OC Android 10, с возможностью обновления до Android 11.