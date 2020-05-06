Microsoft Surface Go 2 со старым дизайном

На просторах интернета появились изображения планшетного компьютера Microsoft Surface Go 2, который, как оказалось, от оригинала практически ничем не отличается. Дело в том, что компания решила не менять дизайн своего гаджета, так что просто уменьшила рамки вокруг дисплея, увеличив диагональ при тех же габаритах. Все, на этом внешние изменения заканчиваются, так что можно смело ждать анонса «начинки» продукта. Вероятно, планшет получит более производительный процессор и другие мелкие бонусы, но ждать прорыва не стоит. Все же Microsoft нужно не просто планшет выпустить, но и сделать его доступным для потенциального покупателя. У дорогого планшета шансов особо не будет, на рынке есть масса более привлекательных конкурентов.