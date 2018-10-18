Microsoft Surface Pro 6 невозможно ремонитровать

Компания iFixit добралась до нового планшетного компьютера Microsoft Surface Pro 6 и разобрала его на части. Оказалось, что ремонтировать устройство просто невозможно — там слишком много клея и ужасная компоновка элементов. Это не дает возможности разобрать продукт без повреждения каких-либо важных элементов, так что для замены батареи или дисплея нужно будет докупать еще какие-то дополнительные детали. На текущий момент ситуация весьма грустная — любое повреждение Microsoft Surface Pro 6 повлечет за собой ремонт стоимостью в процентов 30-40% от общей цены продукта, что по текущему курсу очень болезненно. Так что лучше не ронять этот планшет и не проливать на него воду лишний раз, это будет вам слишком дорого стоить. С другой стороны, все современные ноутбуки и планшеты построены примерно так же.