Microsoft Surface Pro переделают

Появилась информация о том, что компания Microsoft планирует в будущем провести полный редизайн своего планшетного компьютера Microsoft Surface Pro. То есть, пока что точных данных об этом нет и говорить с уверенностью о будущем дизайне никто не может, но есть убедительные слухи о том, что производитель считает это решение устаревшим. Сейчас все компании стараются сделать свои ноутбуки и планшеты максимально тонкими и прочными, без лишних ломких деталей. Плюс, некоторые декоративные элементы нынешнего продукта явно выбиваются за пределы нынешней моды на электронику. Видимо, дизайнеры постараются сделать что-то более удобное для пользователей, чтобы те могли получать от своего рабочего инструмента не только удовольствие в работе, но и наслаждение от созерцания. Уже хочется посмотреть на то, что у них получилось.