Microsoft Surface Tablet будет выпущен в 13 июля за 399$

Microsoft выпустит бюджетную версию планшета Surface, он будет продаваться уже 13 Июля 2018 года. Совсем недавно произошла утечка информации благодаря которой удалось узнать дату и там были данные о характеристиках этого бюджетного планшета.

Пользователь Reddit рассказал, что в документах также есть некоторые характеристики планшета. По его словам, Surface Tablet получит 10-дюймовый дисплей с разрешением 1800 на 1200 пикселей. Он будет весить всего 562 грамма и получит порт USB-C и будет считыватель карты microSD. Будут доступны различных конфигурациях и SKU. Модель начального уровня получит 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Другие будут оснащены 8 ГБ памяти, но встроенная емкость будет варьироваться от 128 ГБ до 256 ГБ.