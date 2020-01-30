Microsoft Surface будет со складным дисплеем

2020-01-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Microsoft Surface; [79]
Довольно часто патенты крупных производителей позволяют пользователям узнать о том, что будет происходить на рынке в ближайшее время. Например, компания Microsoft недавно получила свой новый патент на планшетный компьютер, у которого будет изогнут дисплей и у него будет функция складывания. Это сейчас тренд современного рынка планшетов и смартфонов, так что не видим ничего удивительного. Более того, инсайдеры говорят, что новым устройством будет Microsoft Surface и именно для этого гаджета производитель получил патент. Правда это или выдумка мы пока что не знаем, но производитель довольно давно не показывал ничего яркого и пора бы уже удивить своих потенциальных покупателей новым устройством с крутыми фишками. Ждем?


Комментарии и отзывы Microsoft Surface
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