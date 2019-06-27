Microsoft Surface на новых процессорах

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Microsoft планирует в ближайшем будущем использовать в своих планшетах Microsoft Surface процессоры от компании Qualcomm. Это весьма интересное решение, ведь мобильные процессоры сейчас могут похвастаться весьма достойной мощностью и за свои деньги намного интереснее, чем полноценные процессоры от Intel. Кроме того, AMD тоже показала свои мобильные варианты и сейчас есть данные, что Microsoft и их модели тоже тестирует, чтобы выбрать максимально подходящий вариант для будущих моделей. Будем надеяться, что это позитивно скажется на конечном результате и планшет будет весьма производительным при низкой стоимости. Хотя, iPad уделать будет трудно.