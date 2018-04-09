Microsoft готовит HoloLens 2 к продажам

Появилась информация о том, что Microsoft может выпустить шлем виртуальной реальности HoloLens 2 уже в этом году. Пока что это лишь слух и говорить с уверенностью о том, что производитель действительно сможет реализовать решение еще очень рано. С другой стороны, на протяжении длительного времени пользователи следили за развитием проекта, за новыми возможностями данного устройства и надеялись, что смогу его приобрести. Почему бы не дать возможность фанатам обзавестись нужным устройством, которое позволит смотреть на мир совершенно под иным углом. Думаю, если еще стоимость будет адекватная, то можно будет говорить о потенциальных возможностях данного продукта конкурировать с другими продуктами в сегменте. Но, опять же по слухам, стоимость будет выше потенциальных конкурентов.