Microsoft готовит Surface Pro 9 на ARM и Intel

Сообщается, что Microsoft планирует объединить серию Surface Pro в единую линейку продуктов. В настоящее время у нас есть Surface Pro X с процессором ARM и обычный Surface Pro с процессором Intel. Объединив оба семейства, потребители увидят будущую модель, которая, по слухам, будет называться Surface Pro 9, которая будет рекламировать как на ARM, так и на Intel. Последний слух исходит от Зака ​​Боудена из Windows Central, который утверждает, что слышал от своих источников о том, что Microsoft делает Surface Pro 9 доступным с двумя вариантами процессора. Странно слышать, что компания не предлагает покупателям опцию AMD, учитывая, что последняя выпускает более энергоэффективные процессоры, чем Intel, для ноутбуков и устройств 2-в-1, но не исключено, что обновленные чипы AMD зарезервированы для серии ноутбуков Surface.

Что касается того, каким процессором будет оснащена ARM-версия Surface Pro 9, если предположить, что запуск состоится до ежегодного саммита Qualcomm Snapdragon Summit, то, скорее всего, это будет Snapdragon 8cx Gen 3. Microsoft, вероятно, переименует его в SQ3, внеся некоторые незначительные изменения. Например, изменение тактовой частоты процессора и графического процессора. В настоящее время Snapdragon 8cx Gen 3 используется только в Lenovo ThinkPad X13s. С точки зрения производительности новейший и лучший чипсет Qualcomm для ноутбуков с Windows не может превзойти M1, не говоря уже о M2. Несмотря на это, производительность приличная для машины с Windows на базе ARM, хотя, глядя на Apple, мы хотели бы, чтобы Qualcomm стала более серьезной в этой категории.
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