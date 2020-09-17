Microsoft готовит Surface Pro X

Появилась достаточно интересная информация о том, что компания Microsoft решила обновить свой планшетный компьютер Surface Pro X до более производительной версии процессора. Конечно, стоит отметить, что это пока что только слухи и на сто процентов никто не может сказать, как именно будет выглядеть новинка, какие у нее будут преимущества или недостатки. Это достаточно интересное решение, без сомнения, но на текущий момент особой популярности у планшетов данного производителя нет. Вероятно, в ближайшем будущем, когда мощность процессора позволит устройствам выйти на уровень с ноутбуками, ситуация может измениться, но пока что информации об этом нет совершенно никакой. Ожидаем появления новинки и тогда можно будет говорить.