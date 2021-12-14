Microsoft и iFixit создают инструменты для ремонта устройств Surface

По мере того, как движение за право на ремонт набирает популярность в США, компании, начали видеть в этом плюс, поскольку технический гигант Microsoft сделал первый шаг, чтобы предоставить своим клиентам больше возможностей ремонта в рамках своего партнерства с iFixit.

iFixit объявила о своем партнерстве с Microsoft по производству и продаже инструментов, разработанных Microsoft для ремонта их ноутбуков Surface. Для тех, кто не знает, iFixit - это американский сайт электронной коммерции, который продает запасные части и публикует бесплатные онлайн-руководства по ремонту бытовой электроники и гаджетов. Этот шаг получил положительную оценку от клиентов Microsoft Surface, поскольку он предоставляет им больше возможностей для ремонта устройств, которое считалось довольно сложным в ремонте. iFixit пояснил, что программа запускается с тремя инструментами, а именно с рамкой для приклеивания поверхности дисплея, крышкой аккумуляторного отсека поверхности, инструментами для снятия приклеивания с поверхности дисплея, а также с грузами и аксессуарами, разработанными Microsoft и производимыми iFixit. Эти инструменты обеспечат точное отсоединение и повторное сцепление клея для некоторых моделей Microsoft Surface и будут проходить такое же тщательное тестирование качества и внимание к деталям, которое они уделяют всем своим продуктам.
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