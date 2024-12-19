Microsoft купила видеокарт NVIDIA на 30 миллиардов долларов

Компания Microsoft достаточно активно инвестирует в развитие своей облачной инфраструктуры для поддержки расширения центров обработки данных на базе искусственного интеллекта. И сегодня появилась информация о том, что IT-гигант приобрёл почти полмиллиона графических процессоров семейства NVIDIA Hopper для реализации этой цели. По данным аналитической компании Omdia, Microsoft стала крупнейшим игроком в данном сегменте, установив рекорд по капитальным затратам на дата-центры и покупке графических процессоров. В общей сложности компания приобрела 485000 ускорителей H100, H200 и H20, потратив на серверы более 30 миллиардов долларов. Для сравнения — это примерно вдвое больше, чем закупила китайская ByteDance, которая приобрела около 230000 ускорителей H800 и H100.

Среди американских компаний к уровню закупок Microsoft приблизились только Tesla, Amazon и Google, которые в среднем купили по 200000 графических ускорителей за несколько лет. При этом стоит отметить, что многие крупные компании хотя и закупают графические ускорители от NVIDIA, но параллельно они занимаются разработкой собственных решений, чтобы в будущем не тратить такое колоссальное количество средств на расширение своей инфраструктуры. И во многом это очень важный момент, потому что чем дальше, тем центры обработки данных становятся больше и производительнее. И без собственных решений это расширение обойдётся крупным компаниям очень и очень дорого.