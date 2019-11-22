Microsoft не выпустит Surface Earbuds

Некоторое время назад компания Microsoft официально представила новые наушники Surface Earbuds, который работают на беспроводном подключении и выглядят крайне интересно. Однако производитель во время презентации не рассказал о сроках релиза своего гаджета, которые очень интересуют и пользователей, и журналистов. Теперь же появилась информация, что Surface Earbuds выйдут в продажу лишь весной 2020 года, когда производитель будет готов к данному событию. На текущий момент устройство не готово к продаже и инженеры все еще работают над созданием крутого продукта, который сможет составить конкуренцию наушникам компании Apple. Так что если вы хотели именно эту модель, то стоит немного подождать до официального релиза, а только потом брать.