Microsoft официально представила HoloLens 2

Microsoft официально представила гарнитуру «смешанной реальности» следующего поколения HoloLens 2.

Как утверждает Microsoft, HoloLens 2 будет более захватывающим и удобным, чем оригинал, и обеспечит лучшую производительность. HoloLens 2 имеет в два раза больше поля зрения чем в своем предшественнике, сохраняя при этом те же 47 пикселей на градус зрения. Компания заявляет, что изменение эквивалентно переходу с телевизора с разрешением 720p на 2K для каждого глаза.

Гарнитура будет отслеживать ваши сетчатки, чтобы точно знать, куда вы смотрите, и поддерживает аутентификацию Windows Hello. HoloLens 2 использует новый датчик глубины «время полета» в сочетании с некоторыми причудливыми алгоритмами, чтобы отслеживать ваши руки без контроллера.