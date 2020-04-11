Microsoft откладывает запуск своих устройств

Планы Microsoft на 2020 год изменились из-за глобальной вспышки Covid-19. Это включало в себя задержку запуска Surface Neo, приостановку разработки Windows 10X и запуск Surface Duo на базе Android.

Microsoft представила Surface Neo и Surface Duo в октябре прошлого года. Напомним, Surface Neo имеет два дисплея, удерживаемых сложным шарниром на 360 градусов, и может использоваться несколькими способами.

Surface Duo - это телефон с двумя экранами по 5,6 дюйма с поддержкой стилуса Surface Pen, которое работает под управлением версии Android с фирменной оболочкой Microsoft. Surface Duo должен включать камеру для селфи, которая будет действовать как основная камера, когда двойной дисплей сложен наружу. Релиз намечен на ноябрь-декабрь этого года.