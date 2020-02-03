Microsoft отменила Surface Hub 2X

Компания Microsoft решила все же отказаться от запуска в продажу своего нового планшета Surface Hub 2X, который является достаточно большим устройством и, соответственно, стоит довольно дорого. Изначально производитель думал, что такой продукт будет пользоваться спросом на рынке, так как крупные компании будут покупать себе такой планшет для проведения мероприятий, но вскоре оказалось, что даже для очень больших корпораций это слишком дорогое удовольствие. Так что в компании приняли решение снять с производства Surface Hub 2X и полностью отказаться от этого вида продукции. Когда-то давно Microsoft уже представляла большой сенсорный дисплей с ценником, как у нового автомобиля, а потом так же его сняла с продажи из-за цены.