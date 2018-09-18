Microsoft показала новую мышку

Компания Microsoft в последнее время стала весьма активно работать над выпуском своей периферии. Например, вот в продажу поступила новая мышка Microsoft Precision Mouse, которая выглядит очень круто и интересно, у нее довольно привлекательный дизайн и она умеет работать без провода. Если же вам нужно срочно подключить устройства, а батарея села, можно достать кабель из комплекта и подключить продукт при помощи обычного шнура. В этом нет ничего удивительного, но мышка и правда достойная — у нее прилично функций и вы без труда сможете работать с видео или текстами. Стоимость пока что не называется, но обычно продукция компании стоит более-менее адекватных денег. На совсем бюджетное решение надеяться не стоит, это все же не доступный продукт для массовой аудитории, но и большого ценника тоже ждать не сто.