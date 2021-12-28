Microsoft получила патент на складной смартфон

В концепции Microsoft, похоже, нет камер, портов или динамиков, что кажется довольно странным на текущий момент. Впрочем, стоит напомнить, что не только Microsoft исследует устройства с подобным дизайном складывания. Компания Samsung также проявила интерес к концепции — пару недель назад корейская компания подала патент на похожее устройство. Патент Samsung демонстрирует складывающийся втрое дисплей, который в сложенном состоянии оставляет две полезные части экрана, одну на передней и одну на задней панели телефона. Тем не менее, неясно, появятся ли в производстве подобные устройства Microsoft и Samsung в ближайшее время. Всё же это пока что просто патент и ничего более — до реализации ещё очень далеко, особенно в данном сегменте смартфонов.