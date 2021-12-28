Microsoft получила патент на складной смартфон

Microsoft получила патент на складывающийся втрое смартфон — патент был впервые подан в июне 2020 года и выдан компании на прошлой неделе. В патенте изображено устройство с двумя петлями и тремя корпусными секциями. В каждой секции корпуса находится дисплей, и дисплеи выглядят как отдельные элементы, а не как единое целое, складывающееся втрое. Этот новый дизайн позволит одной части дисплея быть выделенным главным экраном, доступным, когда телефон сложен. Это делает использование смартфона довольно традиционным даже в закрытом состоянии. При открытии конструкции три экрана устройства объединяются, чтобы обеспечить гораздо большую диагональ дисплея. К сожалению, это все, что видно в патенте.

В концепции Microsoft, похоже, нет камер, портов или динамиков, что кажется довольно странным на текущий момент. Впрочем, стоит напомнить, что не только Microsoft исследует устройства с подобным дизайном складывания. Компания Samsung также проявила интерес к концепции — пару недель назад корейская компания подала патент на похожее устройство. Патент Samsung демонстрирует складывающийся втрое дисплей, который в сложенном состоянии оставляет две полезные части экрана, одну на передней и одну на задней панели телефона. Тем не менее, неясно, появятся ли в производстве подобные устройства Microsoft и Samsung в ближайшее время. Всё же это пока что просто патент и ничего более — до реализации ещё очень далеко, особенно в данном сегменте смартфонов.
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