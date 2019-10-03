Microsoft представила Surface Earbuds

Компания Microsoft решила конкурировать с Apple не только на рынке ноутбуков, но и на рынке наушников беспроводного типа. Ради этого была представлена модель Surface Earbuds, которая прямо со старта оказалась слишком неказистой и многие уже шутят над гаджетом. И дело не в характеристиках или возможностях продукта, ведь там все хорошо, а в дизайне — наушники напоминают затычки или что-то в этом роде. И далеко не всем такой дизайн понравился, ведь хочется что-то более современное, стильное и компактное, а не вот такую большую штуку, которая торчит из уха и занимает тьму пространства. Видимо, наушники то неплохие, но с их дизайном нужно срочно что-то делать, иначе ничего хорошего не произойдет в плане продаж. Ждете на территории России?