Microsoft представила Surface Pro 9 на собственном чипе

В последнее время многие крупные производители планшетов и ноутбуков начали думать над реализацией своих собственных аппаратных платформ, так как это позволяет лучше проработать оптимизацию, плюс не нужно платить дополнительные деньги производителю чипов. И, соответственно, сегодня компания Microsoft официально представила миру свой планшетный компьютер Surface Pro 9, который поставляется либо на процессорах компании Intel, либо на фирменном чипе Microsoft SQ3. Пока что, к сожалению, нет никаких тестов производительности этой платформы, но чисто теоретически это просто отличная новость. Дело в том, что если Microsoft будет производить свои чипы, то она сможет сделать собственную операционную систему специально под данный чип.

И, конечно, это серьёзный удар по компании Intel, которая производит множество процессоров в том числе для Microsoft. Если компания Intel просто потеряет своих покупателей, так как они сделают свои собственные чипы, то придётся инженерам неплохо поработать, дабы реализовать более привлекательные чипы и продавать их, имея преимущество в цене или производительности. Пока что говорить о полном завершении господства Intel рано, безусловно, но это первый звоночек о том, что Microsoft хочет пойти по стопам компании Apple, выпустив свои ноутбуки и планшеты на собственном же чипе. Это откроет дверь в мир совершенно иной конкуренции, ведь можно будет делать различные интеграции с Windows 11 и последующими версиями системы.
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