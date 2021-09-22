Microsoft представила мышку из переработанного пластика

Наряду с новой линейкой компьютеров Surface, компания Microsoft анонсировала новую мышь на своем осеннем мероприятии, посвященном аппаратному обеспечению. Название дает понять, почему это интересно — она называется Microsoft Ocean Plastic Mouse, то есть переводится как мышка, созданная из пластика, добытого из океана. Оболочка корпуса мышки на 20 процентов состоит из переработанного океанского пластика, который создается из отходов, извлеченных из океанов и водных путей. Данные отходы на специальных заводах перерабатывают в специальные гранулы смолы. Эти гранулы добавляются к другим материалам, которые используются для изготовления корпуса мышки.

Более того, коробка из дерева и волокна сахарного тростника, в которой поставляется мышь, полностью пригодна для вторичной переработки и не содержит пластика. Вы также можете бесплатно отправить свою старую мышь, и Microsoft ее утилизирует (совершенно бесплатно, конечно же). Microsoft заявляет, что мышь Ocean Plastic Mouse знаменует собой небольшой шаг компании в направлении полностью экологического производства. На мыши есть три настраиваемые кнопки, само устройство поддерживает Bluetooth 4.0. Microsoft утверждает, что периферийное устройство будет работать до 12 месяцев от одной батареи AA. Мышь также поддерживает Swift Pair, чтобы помочь вам подключить ее к компьютеру. Ocean Plastic Mouse поступит в продажу 5 октября, в тот же день, когда Microsoft выпустит Windows 11, и будет стоить 25 долларов.
Комментарии и отзывы Microsoft Ocean Plastic Mouse
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