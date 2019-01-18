Microsoft представит HoloLens 2 в феврале

Microsoft намекнула, что может продемонстрировать долгожданный HoloLens 2 в следующем месяце.

Он разослал приглашения на пресс-мероприятие, которое состоится 24 февраля, в котором примут участие генеральный директор Сатья Наделла, Джулия Уайт и технический специалист Алекс Кипман.

Ходили слухи, что Microsoft представит HoloLens 2 в конце прошлого года или начале 2019 года, так что это событие соответствует этому графику. В отчетах указывается, что Microsoft будет использовать чип Qualcomm 850 или XR1 для питания системы. HoloLens 2 поддерживает видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду, наряду с 3D-наложениями и направленным звуком. Microsoft подтвердила, что HoloLens 2 будет включать в себя специализированный AI-чип.