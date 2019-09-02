Microsoft проводит мероприятие 2 октября

Microsoft разослала приглашения на пресс-мероприятие в октябре, где компания расскажет о своих следующих устройствах под маркой Surface. Мероприятие состоится 2 октября в Нью-Йорке. В этом году на мероприятии может появиться двухэкранное устройство Surface под кодовым названием Centaurus. Устройство находится в разработке более двух лет. По слухам, в дополнение к Centaurus Microsoft будет предлагать Surface Laptop 3, Surface Pro 7 и Surface Book 3.

Среди других устройств Surface , Surface Pro 7 может получить переработанную клавиатуру, тогда как ожидается, что Surface Book 3 будет оснащаться графическим процессором Nvidia GeForce RTX с архитектурой Turing. Новые устройства Surface будут оснащены процессорами Intel Core 10-го поколения и могут включать порты USB Type-C Thunderbolt. Не известно, появятся ли процессоры Comet Lake или Ice Lake для новых устройств Surface.

Также ожидаются два наушника Surface под кодовым названием Morrison.

«Компания стремится извлечь выгоду из развития своей аудиотехнологии, расширяя свое портфолио, чтобы охватить две основные категории наушников: накладные и вкладные», - пишет Thurott.com в своем отчете в апреле этого года.