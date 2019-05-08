Microsoft работает над контроллером для слабовидящих геймеров

Компания Microsoft инвестирует деньги в разработку адаптивных, игровых контроллеров. Адаптивный контроллер для Xbox One и ПК стал звездой последней рекламы Super Bowl. Компания потратила больше года на разработку удобного и практичного дизайна и недавно она объединилась с Департаментом по делам ветеранов, чтобы доставить адаптивные контроллеры Xbox в реабилитационные центры по всей территории США.

Теперь, Microsoft работает над контроллером для слепых и слабовидящих геймеров. Компания подала патентную заявку на контроллер с брайлевскими входами и выходами. Патентные чертежи выглядят аналогично текущему контроллеру Xbox One с добавлением лопастей снизу, которые позволят игрокам вводить текст или команды через шрифт Брайля. Лопасти также будут вибрировать, чтобы обеспечить вывод на шрифт Брайля. Например, они могут сообщать о происходящем на экране или передавать текстовые разговоры. В патенте также упоминается аксессуар Брайля, который может быть съемным и может обеспечивать дополнительные возможности ввода и вывода Брайля. На чертежах этот аксессуар представляет собой небольшой прямоугольный участок на задней панели устройства.

Конечно же, это только заявка на патент. Нет никаких гарантий, что Microsoft когда-либо полностью разработает данное устройство, но это будет новым и желанным продуктом для многих слабовидящих геймеров.