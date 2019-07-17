Microsoft удалит настольные и карточные игры из Windows

Пользователи Windows 7 и более ранних версий больше не смогут поиграть в классические интернет-игры: шашки, шахматы и карточные игры.

Когда закроют

Вот список игр, которые собираются удалить: Internet Backgammon (XP/ME, 7)

Internet Checkers (XP/ME, 7)

Internet Spades (XP/ME, 7)

Internet Hearts (XP/ME)

Internet Reversi (XP/ME)

MSN Go (7)

Первыми потеряют доступ пользователи Windows XP и Windows ME. Microsoft прекратила регулярное обслуживание этих ОС ещё несколько лет назад. В них все игры кроме MSN Go исчезнут 31 июля 2019 года. У владельцев Windows 7 будет время до 22 января 2020 года — примерно в это время Microsoft прекратит поддержку самой Windows 7.