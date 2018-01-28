Microsoft выпускает мышь Surface Precision

Microsoft недавно представила свою новейшую беспроводную мышь - Surface Precision Mouse. Сделано для творческой работы, которая требует точной работы.Эта эргономичная мышь оснащена 6 кнопками (3 настраиваемые кнопки), функцией высокоточной прокрутки и встроенной литий-ионной батареей с работой до 3 месяцев (полная зарядка).

Кроме того, мышь Surface Precision Mouse отлично подходит для многозадачности - ее можно использовать без переключения до трех устройств и использовать возможность подключения Bluetooth 4.2.