Microsoft выпустит DirectStorage: «новая эра быстрой загрузки и детализации в компьютерных играх»

Microsoft пока еще не запустила функцию DirectStorage API. Эта функция позволила графическим процессорам использовать вычислительные шейдеры для распаковки игровых ресурсов, которые хранятся в библиотеках сжатых ресурсов на диске. Большинство игр хранят свои локальные активы таким образом, чтобы сэкономить место на диске. Без этой функции, если нет специального игрового кода для использования GPGPU для распаковки ресурсов, сжатые игровые ресурсы по-прежнему должны загружаться в ЦП и удлинять конвейер. Microsoft заявила, что включение данной функции с ускорением на GPU является следующим планом.