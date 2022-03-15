Microsoft выпустит DirectStorage: «новая эра быстрой загрузки и детализации в компьютерных играх»

Microsoft официально запустила DirectStorage API на платформе Windows PC. API обеспечивает прямое взаимодействие данных между графическим процессором, графической памятью и устройством хранения, поэтому у игр есть более прямой путь для потоковой передачи игровых ресурсов на графическое оборудование. API совместим как с Windows 10, так и с Windows 11, хотя Microsoft рекомендует последнюю для оптимизации встроенного хранилища. Microsoft рекомендует использовать твердотельный накопитель NVMe для обеспечения наилучшей производительности.

Microsoft пока еще не запустила функцию DirectStorage API. Эта функция позволила графическим процессорам использовать вычислительные шейдеры для распаковки игровых ресурсов, которые хранятся в библиотеках сжатых ресурсов на диске. Большинство игр хранят свои локальные активы таким образом, чтобы сэкономить место на диске. Без этой функции, если нет специального игрового кода для использования GPGPU для распаковки ресурсов, сжатые игровые ресурсы по-прежнему должны загружаться в ЦП и удлинять конвейер. Microsoft заявила, что включение данной функции с ускорением на GPU является следующим планом.