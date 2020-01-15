Microsoft встроит солнечные панели в планшеты

Появилась довольно интересная информация о том, что компания Microsoft планирует в ближайшем будущем выпустить свой планшетный компьютер со специальной панелью, которая позволит заряжать устройство от специальной панели. То есть, будет нечто вроде солнечной батареи в корпусе, которая будет получать заряд от солнца и передавать ее на аккумулятор планшета. Технология уже не новая и идея поставить панель тоже приходила довольно часто самым разным производителям, но сейчас ситуация изменилась и совсем скоро технологии позволят ставить панель в планшеты или даже смартфоны. Тогда и длительность автономной работы вырастет заметно. С другой стороны, переработка энергии солнца будет вызывать дополнительный нагрев планшета, что не есть хорошо.