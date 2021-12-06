MikiElek Solar - уникальный держатель для телефона с вакуумной присоской

Команда инженеров MikiElek Solar создала новый держатель для телефона, оснащенный уникальной системой вакуумного всасывания, которое автоматически надежно удерживает ваш телефон на месте в одно касание, когда это необходимо, и при этом легко позволяет вам отсоединить его, когда при необходимости.

Уникальный держатель для телефона оснащен технологией датчика давления и системой разблокировки One Touch и доступен с 2 различными монтажными основаниями, позволяющими прикрепить его к вентиляционному отверстию вашего автомобиля или приборной панели.

Основная часть этого продукта - это встроенная автоматическая система вакуумного насоса. Когда смартфон или другое устройство помещается в держатель, вакуумный насос включается и работает до тех пор, пока давление не упадет ниже -60 кПа. И смартфон, и другие устройства будут крепиться очень плотно и стабильно. Обычно механический всасывающий патрон страдает от постепенной утечки воздуха или сильной вибрации. Таким образом, есть большой риск уронить телефон. В новой конструкции встроена интеллектуальная система контроля давления, чтобы устройства никогда не падали во время тряски. Как только обнаруживается, что давление превышает -60 кПа, автоматически включается вакуумный насос, что обеспечивает стабильность устройства.