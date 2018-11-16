Мини-DLP-проектор Orimag P6

2018-11-16, Автор - Anna; Продукт - Orimag P6; [75]
Если вы всегда хотели проектор, но размер и цена не устраивали, то Orimag P6 это может быть больше, чем просто искушение.

Мини-проектор настолько мал, что он может уместиться на ладони. Он способен воспроизводить 200-миллиметровое изображение, с разрешением 1080p на расстоянии 2,5 метров. Вы можете подключить любое устройство к проектору, даже беспроводное: Orimag P6 поддерживает карты WiFi 2,4 и 5 ГГц, USB, OTG, TF, Miracast, DLNA-соединение и Airplay. Мини-проектор может быть установлен на мини-штатив, входящем в комплект.

Устройство может работать до 120 минут непрерывного воспроизведения всего за один заряд батареи. Orimag P6 Это незаметный продукт, который можно взять с собой по любому поводу и который можно использовать как профессионально, так и для развлечения.

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