Мини-DLP-проектор Orimag P6

Если вы всегда хотели проектор, но размер и цена не устраивали, то Orimag P6 это может быть больше, чем просто искушение.

Мини-проектор настолько мал, что он может уместиться на ладони. Он способен воспроизводить 200-миллиметровое изображение, с разрешением 1080p на расстоянии 2,5 метров. Вы можете подключить любое устройство к проектору, даже беспроводное: Orimag P6 поддерживает карты WiFi 2,4 и 5 ГГц, USB, OTG, TF, Miracast, DLNA-соединение и Airplay. Мини-проектор может быть установлен на мини-штатив, входящем в комплект.

Устройство может работать до 120 минут непрерывного воспроизведения всего за один заряд батареи. Orimag P6 Это незаметный продукт, который можно взять с собой по любому поводу и который можно использовать как профессионально, так и для развлечения.