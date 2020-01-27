Мини-ПК Intel NUC Chaco Canyon появился в продаже

В продаже появился мини-компьютер Intel NUC Chaco Canyon, который был представлен еще в сентябре прошлого года. Новинка характеризуется аппаратной платформой Intel Apollo Lake, а именно двухъядерным процессором Celeron N3350 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Intel HD Graphics 500, 4 ГБ оперативной памяти, флеш-накопителем eMMC на 64 ГБ, интерфейсами HDMI 2.0a и HDMI 1.4, четырьмя портами USB, возможностью установить дополнительный твердотельный накопитель формата М.2, адаптером Gigabit Ethernet, контроллером Wi-Fi 802.11ас, пассивной системой охлаждения и габаритами 154:108:32 мм. Цена неттопа составляет 250 долларов.