Мини-ПК Mechrevo iMini E300 оценили в 480 долларов

Компания Mechrevo выпустила компактный ПК iMini E300, который основан на шестиядерном чипе AMD Ryzen 7 7445HS с тактовой частотой до 4,7 ГГц и графическим адаптером Radeon 740M. Новинка также характеризуется 16 или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, дополнительным слотом для M.2 2280, корпусом объемом 0,87 литра, одним портом USB4, тремя интерфейсами USB-A 3.2 Gen 2, по одному HDMI и DisplayPort, разъемом USB-A 2.0, двумя портами RJ-45 (Ethernet 2,5 Гбит/с), адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, а также предустановленной операционной системой Windows 11 Home. Конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 512 ГБ обойдется в 480 долларов, а версия с 1 ТБ на SSD будет стоить 535 долларов.