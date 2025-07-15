AZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпуса

Упакован в коробку из транспортировочного картона со схематичным изображением корпуса. В комплекте пластиковые стяжки, клипсы для кабеля, различные типы винтов, карточка с QR-ссылкой на инструкцию.
Левая и лицевая стенки сочетают два вида исполнения. Основная площадь это закаленное стекло, соединяемое под прямым углом, без металлического уголка. В нижней части металлическая сетка с ячейками квадратной формы.
Данный корпус предполагается под установку на рабочем столе рядом с монитором. Сейчас подобный сеттинг довольно распространён. Для удобства доступа к разъемам они перемещены с верхней грани в нижнюю зону, упрощая доступ к ним. Тут актуальный набор из USB-C, спаренного аудиоразъема, двух USB-A 3.0, кнопки переключения подсветки и включения. Также становится проще подключение интерфейсных кабелей к материнской плате, упрощая аккуратный монтаж.
Боковые панели крепятся на клипсах. Для удобства можно будет снять.
На верхней грани вентиляционная решетка с монтажными направляющими под 120 и 140 мм типоразмер. В этой зоне противопылевой фильтр с магнитным креплением.
Правая стенка у AZZA TIARA из стали. В зоне размещения вентиляторов на ней вентиляционная решетка, через которую холодный воздух поступает внутри корпуса.
Комплектуется корпус четырьмя вентиляторами с ARGB-подсветкой. Три на боковой стенке реверсивные и еще один с обычным вращением на задней.
На основании два ряда направляющих под стойку для жестких дисков. Можно сдвинуть ближе к лицевой панели или полностью убрать. Под блоком питания еще одна пластина противопылевого фильтра, но она уже без магнитного крепления.
Задняя стенка с семью заглушками под платы расширения. Общая прижимная планка. Можно обратить внимание, что сверху дополнительный запас по высоте для радиатора жидкостного охлаждения.
Возможна установка габаритных видеокарт длиной до 400 мм. Для них предусмотрен металлический кронштейн с регулируемой высотой, его положение можно смещать в сторону. Также для подвода кабеля питания видеокарта организовано свое окошко.
Три вентилятора 120 мм предустановлены на боковую стенку. С завода они подключены к встроенному контроллеру, отвечающему за управление подсветкой четыре коннектора, один из которых остается свободным. Подключив к нему еще один аксессуар можно будет изменять эффекты нажатием на кнопку с боковой стороны корпуса.
AZZA TIARA позволяет установить башенное охлаждение высотой до 170 мм. Жидкостное охлаждением с радиаторами 240 или 280 мм на боковую стенку, 280 или 360 мм на верхнюю. Чтобы радиатор не перекрывал часть материнской платы тут имеется дополнительный запас по высоте.
На внутренней стороне есть достаточно места под аккуратную укладку кабелей. Стойка материнской платы немного заглублена относительно шасси под вентиляторы.
Сзади материнской платы две пластины под накопители типоразмера 2.5 дюйма и еще два на стойку в зоне блока питания.
Охлаждение Thermaltake LA360-S Argb Sync с радиатором 360 мм. Проблем при монтаже компонентов замечено не было.
Корпус позволяет скрыть весь основной объем кабелей от взгляда пользователей. Собранная система в нем смотрится эффектно.
Замерили уровень шума при близком размещении при обычной нагрузке. Стоит учитывать, что тут на шум также влияет видеокарта, жидкостное охлаждение.
А также в максимальной нагрузке. В целом комфортный уровень и при размещении рядом с монитором не будет раздражать.