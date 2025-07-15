AZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпуса

Тестируемый сегодня корпус AZZA TIARA совмещает в себе лицевые панели из стекла, продуваемые зоны в скрытом отсеке, поддержку видеокарт длиной до 400 мм со встроенным боковым упором для нее, сразу четыре 120 мм ARGB вентилятора в стартовом комплекте и возможность установки жидкостных систем охлаждения с радиаторами 280 и 360 мм.

AZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпуса

Комплектация

AZZA TIARA комплектация

Упакован в коробку из транспортировочного картона со схематичным изображением корпуса. В комплекте пластиковые стяжки, клипсы для кабеля, различные типы винтов, карточка с QR-ссылкой на инструкцию.

AZZA TIARA комплектация

Внешний вид

Корпус выполнен в типоразмере Midi Tower. Данное шасси позволяет акцентировать внешнюю привлекательность установленных внутри компонентов.

AZZA TIARA внешний вид

Левая и лицевая стенки сочетают два вида исполнения. Основная площадь это закаленное стекло, соединяемое под прямым углом, без металлического уголка. В нижней части металлическая сетка с ячейками квадратной формы.

AZZA TIARA внешний вид

Данный корпус предполагается под установку на рабочем столе рядом с монитором. Сейчас подобный сеттинг довольно распространён. Для удобства доступа к разъемам они перемещены с верхней грани в нижнюю зону, упрощая доступ к ним. Тут актуальный набор из USB-C, спаренного аудиоразъема, двух USB-A 3.0, кнопки переключения подсветки и включения. Также становится проще подключение интерфейсных кабелей к материнской плате, упрощая аккуратный монтаж.

AZZA TIARA внешний вид

Боковые панели крепятся на клипсах. Для удобства можно будет снять.

AZZA TIARA внешний вид

На верхней грани вентиляционная решетка с монтажными направляющими под 120 и 140 мм типоразмер. В этой зоне противопылевой фильтр с магнитным креплением.

AZZA TIARA внешний вид

Правая стенка у AZZA TIARA из стали. В зоне размещения вентиляторов на ней вентиляционная решетка, через которую холодный воздух поступает внутри корпуса.

AZZA TIARA внешний вид

Комплектуется корпус четырьмя вентиляторами с ARGB-подсветкой. Три на боковой стенке реверсивные и еще один с обычным вращением на задней.

AZZA TIARA внешний вид

На основании два ряда направляющих под стойку для жестких дисков. Можно сдвинуть ближе к лицевой панели или полностью убрать. Под блоком питания еще одна пластина противопылевого фильтра, но она уже без магнитного крепления.

AZZA TIARA внешний вид

Задняя стенка с семью заглушками под платы расширения. Общая прижимная планка. Можно обратить внимание, что сверху дополнительный запас по высоте для радиатора жидкостного охлаждения.

AZZA TIARA внешний вид

Внутренняя часть

Корпус рассчитан на сборку системы с материнскими платами до ATX типоразмера. Поддерживается установка плат со скрытым подводом кабелей соответствующие отверстия распределены по периметру.

AZZA TIARA внутренняя часть

Возможна установка габаритных видеокарт длиной до 400 мм. Для них предусмотрен металлический кронштейн с регулируемой высотой, его положение можно смещать в сторону. Также для подвода кабеля питания видеокарта организовано свое окошко.

AZZA TIARA внутренняя часть

Три вентилятора 120 мм предустановлены на боковую стенку. С завода они подключены к встроенному контроллеру, отвечающему за управление подсветкой четыре коннектора, один из которых остается свободным. Подключив к нему еще один аксессуар можно будет изменять эффекты нажатием на кнопку с боковой стороны корпуса.

AZZA TIARA внутренняя часть

AZZA TIARA позволяет установить башенное охлаждение высотой до 170 мм. Жидкостное охлаждением с радиаторами 240 или 280 мм на боковую стенку, 280 или 360 мм на верхнюю. Чтобы радиатор не перекрывал часть материнской платы тут имеется дополнительный запас по высоте.

AZZA TIARA внутренняя часть

На внутренней стороне есть достаточно места под аккуратную укладку кабелей. Стойка материнской платы немного заглублена относительно шасси под вентиляторы.

AZZA TIARA внутренняя часть

Сзади материнской платы две пластины под накопители типоразмера 2.5 дюйма и еще два на стойку в зоне блока питания.

AZZA TIARA внутренняя часть

Сборка

В корпусе мы собрали игровую сборку с материнской платой GIGABYTE B650 Gaming X, процессором AMD Ryzen 5 9600X. Видеокарту GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER зафиксировали дополнительно при помощи комплектного кронштейна, обеспечив надежную фиксацию и увеличив срок службы PCIe разъема.

AZZA TIARA сборка

Охлаждение Thermaltake LA360-S Argb Sync с радиатором 360 мм. Проблем при монтаже компонентов замечено не было.

AZZA TIARA сборка

Корпус позволяет скрыть весь основной объем кабелей от взгляда пользователей. Собранная система в нем смотрится эффектно.

AZZA TIARA сборка

AZZA TIARA сборка

AZZA TIARA сборка

Тесты

Провели нагрев процессора Ryzen 5 9600X в корпусе с закрытыми боковыми стенками. Корпус изначально комплектуется хорошим набором вентиляторов для организации эффективного отвода тепла, есть и возможности для расширения.

AZZA TIARA тесты

Замерили уровень шума при близком размещении при обычной нагрузке. Стоит учитывать, что тут на шум также влияет видеокарта, жидкостное охлаждение.

AZZA TIARA тесты

А также в максимальной нагрузке. В целом комфортный уровень и при размещении рядом с монитором не будет раздражать.

AZZA TIARA тесты

Итоги

AZZA TIARA – корпус для сборки топовой игровой системы с акцентированием внешнего вида, комплектуемый четырьмя ARGB-вентиляторами, три из которых реверсивные, встроенным контроллером, удобным расположением разъемов, гибким подбором компонентов, двумя стенками из стекла, возможностями аккуратного монтажа.
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