Представлен мини-ПК Acemagic N3A на Ryzen Embedded R2544

Компания Acemagic выпустила в продажу компактный ПК N3A, который также можно назвать и сетевым накопителем. Новинка оснащается 4-ядерным процессором AMD Ryzen Embedded R2544 (Zen+ Picasso) с тактовой частотой до 3,7 ГГц, графическим адаптером Radeon Vega 10 и поддержкой ECC-памяти, слотами для установки до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, двумя слотами для накопителей M.2 NVMe и четырьмя для HDD SATA с суммарным объемом до 136 ТБ, одним интерфейсом USB 3.2 Gen 2 Type-C, двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A и двумя USB 2.0 Type-A, портом Ethernet 2,5 Гбит/с, по одному разъему DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, металлическим корпусом, передней крышкой на магнитах и выдвижным механизмом для отсеков HDD. Цена комплекта для самостоятельной сборки составляет 300 долларов.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor